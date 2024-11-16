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02:12, 16 ноября 2024Бывший СССР

Рогов заявил о продвижении ВС России в ДНР

Рогов: ВС России улучшили свои позиции в районе Золотой Нивы в ДНР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвигаться в Донецкой народной республике (ДНР), армия улучшила позиции возле населенного пункта Золотая Нива. Об этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил ТАСС.

«У нас улучшение на участке в районе Золотой Нивы, наши войска продвинулись на запад в сторону Великой Новоселки», — сказал он.

Прежде глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Российская армия продолжает брать под контроль населенный пункт Курахово. «Наши подразделения продолжают освобождение самого населенного пункта», — рассказал он.

Ранее в Минобороны перечислили занятые Россией за неделю населенные пункты в зоне спецоперации (СВО). Как рассказали в ведомстве, с 9 по 15 ноября подразделения войска заняли село Колесниковка Харьковской области, Вознесеновку, Волченку, Степановку и Ровнополь в ДНР.

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