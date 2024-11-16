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03:23, 16 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о продвижении ВС России на ореховском направлении

Рогов: ВС России продвигаются к северу от Работино на ореховском направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России на ореховском направлении продвинулись к северу от населенного пункта Работино в Запорожской области по направлению к Новоданиловке. Об этом рассказал ТАСС Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что Российская армия улучшила позиции возле населенного пункта Золотая Нива и продвинулись на запад в сторону Великой Новоселки.

В начале ноября российские войска отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта. По словам Рогова, украинские войска пошли в атаку большими группами при поддержке артиллерии и ударных дронов.

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