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22:32, 16 ноября 2024Экономика

Роспотребнадзор проверит сообщения о консервах с личинками червей

Роспотребнадзор Москвы проверит сообщения о консервах с личинками червей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Столичное управление Роспотребнадзора проводит проверку после получения данных о личинках червей в рыбных консервах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным исследования, в печени минтая по-приморски были найдены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis. Специалисты проверили по пять супермаркетов «Пятерочки» и «Дикси» в Москве и не обнаружили в продаже указанные консервы. Информация об их изготовителе ООО «Дефриз» было направлено отделению Роспотребнадзора в Приморье.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор обращение с просьбой изъять из магазинов консервы печени минтая, в которых были найдены личинки червей. Сообщалось, что некачественные консервы реализовывались в крупных торговых сетях.

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