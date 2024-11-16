Спецназ Росгвардии уничтожил канадский бронетранспортер ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил канадский бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом ТАССзаявили в пресс-службе федеральной службы.

Отмечается, что бойцы спецназа обнаружили колесный БТР западного производства, который транспортировал пехоту к линии боевого соприкосновения, при помощи средств объективного контроля.

«Удар был нанесен дроном-камикадзе», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов БПЛА ВСУ в Курской области. Бойцам удалось выявить позицию, с которой украинские военные пилотировали разведывательные и ударные дроны.

