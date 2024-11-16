Стало известно о строгом условии выступления на новогодних корпоративах Леонида Якубовича

Shot: провести игру «Поле чудес» на корпоративе невозможно ни за какие деньги

Популярный 79-летний российский телеведущий Леонид Якубович принимает предложения о выступлении на новогодних корпоративах с одним строгим условием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, главным условием выступления Леонида Якубовича на новогодних корпоративах является то, что провести какие бы то ни было адаптированные версии игры «Поле чудес» невозможно ни за какие деньги. Так как использовать бренд «Поле чудес» запрещается. Кроме того, использование декоративных элементов съемочного павильона также запрещено.

По информации Shot, стоимость полуторачасового выступления телеведущего на корпоративе составляет 2,2 миллиона рублей. Все сценарии проведения праздников требуют четкого предварительного согласования с его директором. Заказчик должен заблаговременно предоставить помощникам сценарий вечеринки с четким таймингом. Если у заказчика нет сценариста, то телезвезда поможет найти сценариста за дополнительные 25-50 тысяч рублей к основному гонорару, а оплата работы такого специалиста обойдется в отдельные 250 тысяч рублей. Также Shot выяснил подробности райдера телеведущего. Для выступления на корпоративе Якубовичу требуется расположенная подальше от сцен хорошо освещенная гримерная комната с большими зеркалами и чайником. Из еды в райдере указано: два вида горячего с рыбой и говядиной, два вида салатов, один из которых должен быть капрезе, бутерброды, сырная, рыбная и фруктовая нарезки, ягоды, кофе, орехи, соки и минералка, а также шампанское Ruinart Blanc de Blanc, стоимость которого начинается от 19 тысяч рублей за бутылку и 12-летний виски Macallan.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Жуков заработает на новогодних корпоративах рекордные полмиллиарда рублей.