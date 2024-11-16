Трамп и Пашинян поговорили по телефону

Премьер-министр Армении созвонился с Дональдом Трампом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян созвонился с Трампом, чтобы поздравить его с победой на выборах. По телефону армянский премьер-министр также рассказал новому американскому лидеру о текущих отношениях Армении и США и отметил их развитие последние годы.

Кроме того, Трамп и Пашинян поговорили по телефону о региональной повестке дня.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с Дональдом Трампом геополитические вызовы и двусторонние отношения. По итогам, главы государств договорились вместе работать «над возвращением мира в Европе».

