Тренеру сборной Мексики разбили голову пивной банкой

Тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре разбили голову пивной банкой после матча

Главному тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре разбили голову пивной банкой после матча четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ против команды Гондураса. Видео инцидента публикует Telegram-канал Арсен Версен.

Встреча прошла в Гондурасе и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Когда после матча Агирре шел поприветствовать тренера соперника, фанаты забросали его посторонними предметами. Пивная банка попала специалисту в голову, у него пошла кровь. Агирре оказали помощь.

«Это футбол, нет смысла говорить о чем-то другом, потому что я не из тех, кто жалуется», — заявил 65-летний Агирре на пресс-конференции.