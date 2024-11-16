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12:24, 16 ноября 2024Бывший СССР

Украинский депутат рассказал о последствиях обвала фронта для Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленского сделают крайним и обвинят в обвале фронта
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского обвинят в обвале фронта и сделают крайним в ситуации на поле боя. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? На него покажут пальцем за решения "ставки", которые привели к обвалу фронта», — заявил депутат.

Дубинский добавил, что украинского лидера также могут обвинить в коррупции, которая «была невозможна без его ручных назначений», а также в политически мотивированных судебных процессах, на которые Зеленский «лично давал указания».

По словам депутата, украинский конфликт может закончиться тем, что всю вину за неудачи Киева «свалят на незадачливого комика, а Украину снова поделят русские с американцами на глобальном уровне».

Ранее Дубинский заявил, что в марте 2022 года его два раза пытались ликвидировать, а служба безопасности Украины пытала его.

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