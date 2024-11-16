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06:04, 16 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в разведке ВСУ

Пленный Гаманец: иностранные наемники служат в разведке ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), служат в разведке. Об этом рассказал военнопленный Вячеслав Гаманец в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что видел двух наемников в августе-сентябре, когда его бригада воевала в Часовом Яре. «Но, говорили, человек 20 приехало. (...) Есть отдельно разведрота и отдельный разведвзвод, там, где я был раньше, вот они есть там», — добавил пленный.

Гаманец служил медиком в разведроте 23-й бригады, после чего был отправлен в пехоту, а затем попал в плен в Шахтерском в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ. Сообщалось, что контракты будут заключать на полгода без права досрочного расторжения.

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