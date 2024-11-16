В Германии рассказали о влиянии разговора Путина с Шольцем на Киев

Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца послужил сигналом о переговорах для Киева

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о переговорах, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер рассказал о влиянии разговора. «Это оказывает определенное давление для подготовки к переговорам. (...) Совершенно очевидно, что все больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — объяснил он.

Майстер добавил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в ФРГ для Шольца беседа с российским лидером может иметь особую значимость. Он сослался на опросы, которые «не сулят ничего хорошего» Шольцу. «Поэтому переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией», — резюмировал эксперт.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине в преддверии выборов.

