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01:21, 16 ноября 2024Интернет и СМИ

В Германии рассказали о влиянии разговора Путина с Шольцем на Киев

Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца послужил сигналом о переговорах для Киева
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о переговорах, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер рассказал о влиянии разговора. «Это оказывает определенное давление для подготовки к переговорам. (...) Совершенно очевидно, что все больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — объяснил он.

Майстер добавил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в ФРГ для Шольца беседа с российским лидером может иметь особую значимость. Он сослался на опросы, которые «не сулят ничего хорошего» Шольцу. «Поэтому переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией», — резюмировал эксперт.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине в преддверии выборов.

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