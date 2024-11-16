В Госдуме заявили о желании Зеленского вовлечь Запад в столкновение с Россией

Депутат Слуцкий: Зеленскому нужны новые жертвы для столкновения Запада с Россией

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны новые и большие жертвы для вовлечения Запада в прямое столкновение с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий заявил о желании Зеленского вовлечь Запад в столкновение с Россией и подчеркнул, что новые жертвы нужны украинскому лидеру для сохранения власти и отсрочки выборов президента в стране.

«Но еще больше — для вовлечения Запада, ЕС и НАТО в прямое столкновение с Россией и обострения ситуации вплоть до большой войны на континенте», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Киев «усилят» третьи страны. По его мнению, если «Украина не будет сильной», инициатива станет для страны проигрышной.