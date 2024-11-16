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15:02, 16 ноября 2024Мир

В Кремле раскрыли подробности о телефонном разговоре Путина и Шольца

Пресс-секретарь Песков: телефонный разговор Путина и Шольца продлился час
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца 15 ноября продлился один час. Эти подробности о телефонном разговоре двух политиков раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По инициативе германской стороны 15 ноября состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Олафом Шольцем. В ходе беседы российский лидер заявил Шольцу, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО против России.

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий. Главное, подчеркнул президент, должны быть устранены первопричины конфликта.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский высказал все, что думает о канцлере Германии Олафе Шольце из-за его звонка Владимиру Путину.

ЖЗЛ
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