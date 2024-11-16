В Крыму предложили провести референдум для спасения Украины

Глава парламента Крыма Константинов предложил референдум для спасения Украины

На Украине следует провести референдум для спасения страны. Это решение предложил глава парламента Крыма Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Константинова, на референдуме может быть поднят вопрос изменения конституции, что позволит переопределить границы страны и защитить русский язык на Украине.

«Нужно обратиться к людям [на Украине] с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины», — заявил парламентарий.