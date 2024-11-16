Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 16 ноября 2024Мир

В США назвали причины потери авторитета страны в мире

Foreign Affairs назвал причины утраты авторитета США в странах глобального Юга
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Неэффективная политика США привела к утрате своего авторитета в мире, особенно — в странах глобального Юга. Причины этого назвало издание Foreign Affairs.

Утверждается, что одной из причин потери влияния является разное отношение Вашингтона к конфликтам на Украине и в секторе Газа, что свидетельствует о «лицемерии» американских властей. Также на подрыв отношений повлияли «вакцинный национализм стран с развитой экономикой» в период пандемии и отказ США от свободной торговли.

Хотя страны глобального Юга и пытались достичь участия США в международных форумах, добиться этого не удалось, после чего для Юга более привлекательными стали объединения наподобие БРИКС. Отмечается, что приход «вызывающего разногласия» Дональда Трампа к власти может еще сильнее настроить развивающиеся страны против США.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек появление новых «Шарлей де Голлей» в Европе. «Все пиарятся, а принять решение и действовать — нет. Появятся де Голли, появятся», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

      Липецкий губернатор сообщил об атаке беспилотников

      В России запретят навязывание допуслуг при покупке билетов на самолет и поезд

      На территории ВДНХ в Москве произошел пожар

      Овечкин помог «Вашингтону» разгромно победить в матче НХЛ

      В Британии рассказали о последствиях запрета России на поставки урана в США

      В шахте в Кузбассе произошел еще один горный удар

      В Турции заявили об ожиревших из-за системы «все включено» отдыхающих

      Голый зад Майка Тайсона попал в прямой эфир

      В США назвали причины потери авторитета страны в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше