Foreign Affairs назвал причины утраты авторитета США в странах глобального Юга

Неэффективная политика США привела к утрате своего авторитета в мире, особенно — в странах глобального Юга. Причины этого назвало издание Foreign Affairs.

Утверждается, что одной из причин потери влияния является разное отношение Вашингтона к конфликтам на Украине и в секторе Газа, что свидетельствует о «лицемерии» американских властей. Также на подрыв отношений повлияли «вакцинный национализм стран с развитой экономикой» в период пандемии и отказ США от свободной торговли.

Хотя страны глобального Юга и пытались достичь участия США в международных форумах, добиться этого не удалось, после чего для Юга более привлекательными стали объединения наподобие БРИКС. Отмечается, что приход «вызывающего разногласия» Дональда Трампа к власти может еще сильнее настроить развивающиеся страны против США.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек появление новых «Шарлей де Голлей» в Европе. «Все пиарятся, а принять решение и действовать — нет. Появятся де Голли, появятся», — сказал он.