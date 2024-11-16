ВСУ атаковали дронами российские флаги после неудачи на поле боя

«РВ»: ВСУ атаковали дронами российские флаги в Черниговской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачи на поле боя в Черниговской области атаковали дронами российские флаги. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что Российская армия взяла под контроль приграничные села Черниговской области. В них, а также на мосту через реку Судость, солдаты установили флаги России.

«От бессилия украинские боевики ударили по флагам дронами, выдав это за "победу" без всякого военного смысла», — написали военкоры.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в Донецкой народной республике — Макаровки и Ленинское.