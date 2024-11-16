Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 16 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали дронами российские флаги после неудачи на поле боя

«РВ»: ВСУ атаковали дронами российские флаги в Черниговской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачи на поле боя в Черниговской области атаковали дронами российские флаги. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что Российская армия взяла под контроль приграничные села Черниговской области. В них, а также на мосту через реку Судость, солдаты установили флаги России.

«От бессилия украинские боевики ударили по флагам дронами, выдав это за "победу" без всякого военного смысла», — написали военкоры.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в Донецкой народной республике — Макаровки и Ленинское.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Потрясающее чувство юмора». Маск высмеял слова Зеленского о переговорах с Россией

      Зеленский заявил об испытаниях ракет на Украине

      В Германии набросились на Шольца из-за разговора с Путиным

      Российский младший сержант уничтожил две БМП ВСУ

      Боррелю предсказали звание «пропагандиста кровопролития» в мировой истории

      В Словакии призвали восстановить диалог с Россией

      Во дворе резиденции премьера Израиля Нетаньяху упали два осветительных снаряда

      В США назвали возможного нового главу Минтранса

      Маск назвал причину провала демократов на выборах в США

      ВСУ атаковали дронами российские флаги после неудачи на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше