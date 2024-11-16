Россиянам с хроническим запором дали совет

Врач Мамина: при хронических запорах стоит употреблять больше воды и клетчатки

При хронических запорах стоит употреблять больше воды и продуктов, содержащих клетчатку, рассказала эксперт в области питания, практикующий врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Арина Мамина. В беседе с «Лентой.ру» специалист дала ряд советов страдающим запором россиянам.

«Хронический запор — распространенная проблема в гастроэнтерологической и терапевтической практике. Распространенность запоров составляет около 16 процентов. От хронических запоров страдает практически треть населения, при этом женщины подвержены им сильнее», — отметила Мамина.

Хронический запор может быть вызван различными факторами, включая: недостаток пищевых волокон в рационе, недостаточный прием воды, сидячий образ жизни, недостаточная физическая активность, беременность, стресс, прием определенных лекарств (например, препараты железа). Также к причинам могут относиться и ряд заболеваний: например, эндокринные расстройства (сахарный диабет, гипотиреоз), заболевания и повреждения толстой кишки (колоректальный рак, геморрой), неврологические нарушения (рассеянный склероз, болезнь Паркинсона) Арина Мамина эксперт в области питания, практикующий врач терапевт, диетолог, нутрициолог

Она также подчеркнула, что для успешного лечения хронического запора требуется комплексный подход, включающий изменения в образе жизни (усиление физической активности), диеты, а в отдельных случаях — применение лекарственных средств.

В первую очередь важно скорректировать образ жизни и питание, объяснила специалист. По ее словам, необходим рациональный режим питания с включением достаточного количества клетчатки (25-30 граммов в день), которая способствует опорожнению кишечника: специалист рекомендует добавить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и бобы.

«Важно отметить, что органические кислоты и сахара, присутствующие в овощах, фруктах и ягодах, стимулируют работу кишечника. Поэтому для борьбы с запорами рекомендуется употребление фруктовых и овощных соков, инжира, фиников, чернослива, кураги, бананов и некислых яблок. Кстати, киви имеет доказательную эффективность от запоров», — подчеркнула она.

Кроме того, полезным будет адекватное употребление жидкости и ежедневная физическая активность, добавила Мамина. «Лица, страдающие запором, должны употреблять не менее двух литров жидкости в день. Вода помогает смягчать стул и облегчает его прохождение через кишечник, а ежедневная физическая активность (ходьба, плавание, фитнес) стимулируют работу кишечника, способствуя его более эффективному функционированию», — пояснила она, подчеркнув необходимость консультации с профильным специалистом, врач-терапевтом или гастроэнтерологом.

Ранее врач-гепатолог, гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что, хотя диагностировать заболевания печени без специальных исследований можно только на поздних стадиях болезни, иногда они имеют внешние проявления. Безошибочный способ узнать о проблемах с печенью доктор назвал «Ленте.ру».

По словам доктора, о заболеваниях органа говорит то, что кожные покровы желтеют. Врач уточнил, что сначала желтеют слизистые во рту, далее глаза, а потом и кожа. Кроме того, заподозрить проблемы с печенью можно в том случае, если у человека появляется тупая боль и тяжесть в правом подреберье — это может говорить об увеличении органа в размерах.