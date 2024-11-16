Зеленский понадеялся на скорое окончание конфликта при Трампе

При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Такую надежду выразил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».
«Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», — заявил он. В то же время Зеленский отметил, что точной даты завершения конфликта нет.
Украинский лидер также добавил, что администрация Трампа услышала позицию Киева и не высказала замечаний.
Ранее на Украине сообщили, что если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, то у Владимира Зеленского будет только два варианта действий.