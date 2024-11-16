Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:36, 16 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский понадеялся на скорое окончание конфликта при Трампе

«Страна.ua»: Зеленский верит, что при правлении Трампа конфликт скоро закончится
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Такую надежду выразил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», — заявил он. В то же время Зеленский отметил, что точной даты завершения конфликта нет.

Украинский лидер также добавил, что администрация Трампа услышала позицию Киева и не высказала замечаний.

Ранее на Украине сообщили, что если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, то у Владимира Зеленского будет только два варианта действий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ликвидирован отряд спецназа из белорусских наемников. Что известно о подразделении «АСП Террор»?

      Марочко допустил окружение тысяч солдат ВСУ у Курахово

      В Калужской области взорвался украинский беспилотник

      Зеленский понадеялся на скорое окончание конфликта при Трампе

      Россиян предупредили о вреде свежевыжатых соков и смузи

      На шахте в Кузбассе завалило человека

      Командиры оставили бойцов ВСУ без патронов и сбежали

      Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

      В США назвали план Трампа победой России

      Россиян предупредили о новых схемах мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше