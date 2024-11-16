Зеленский понадеялся на скорое окончание конфликта при Трампе

«Страна.ua»: Зеленский верит, что при правлении Трампа конфликт скоро закончится

При избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине завершится быстрее. Такую надежду выразил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», — заявил он. В то же время Зеленский отметил, что точной даты завершения конфликта нет.

Украинский лидер также добавил, что администрация Трампа услышала позицию Киева и не высказала замечаний.

Ранее на Украине сообщили, что если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, то у Владимира Зеленского будет только два варианта действий.