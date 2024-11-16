Зеленский заявил, что Украина недополучила от США половину помощи

Украина получила от США лишь часть одобренной Конгрессом страны помощи. На недополученную от Вашингтона поддержку пожаловался Владимир Зеленский, его слова приводит ТАСС.

Зеленский напомнил, что США одобрили выделение Украины помощи на сумму 175-177 миллиардов долларов, однако до Киева дошла лишь половина.

«Если бы вы меня спросили, сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошел бы, только скажу: половину мы не получили», — заявил он.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Западу необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на большую финансовую и военную помощь. По словам аналитика, Западу давно пора преодолеть все убеждения, накопившиеся за годы украинского конфликта.