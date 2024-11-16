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19:10, 16 ноября 2024Мир

Зеленский разозлился на Байдена из-за его предсказуемости

Зеленский разозлился на Байдена из-за его предсказуемой политики по Украине
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Chris Kleponis - CNP / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на американского президента Джо Байдена из-за его предсказуемой политики по Украине. Это утверждается в статье The American Conservative.

Журналист Тед Снайдер заявил, что «в расчетах Зеленского и президента России Владимира Путина все сводится к предсказуемости». По его мнению, украинский лидер разочаровался в Джо Байдене и решил сделать ставку на переменчивого Дональда Трампа — избранного президента США. Журналист отметил, что Зеленского раздражало сдерживание администрации Байдена, в том числе запрет на удары вглубь российской территории.

По словам Снайдера, президент Украины стал замечать растущий разрыв между проукраинской риторикой Байдена и его действиями. Это привело к тому, что Зеленский начал воспринимать смену власти в США как то, что принесет пользу Киеву. Несмотря на обещание Трампа закончить конфликт России и Украины, Зеленский решил рискнуть. В любом случае, как пишет журналист, он сможет использовать Трампа так, как ему нужно. Например, оправдать поведением нового президента США начало мирных переговоров с Россией.

Хоть глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у страны нет предпочтений, касающихся американского президента, Снайдер предположил, что российскому лидеру больше импонировал Байден. Журналист ссылается на слова Путина, что Байден — старомодный политик, не стремящийся к эскалации конфликта на Украине. По мнению Снайдера, Путин помнит, что именно при Трампе было введено большинство санкций, поэтому относится к нему осторожно.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп симпатизирует Владимиру Путину, но с презрением относится к Владимиру Зеленскому. Так полагает The Hill.

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