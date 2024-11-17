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23:53, 17 ноября 2024Мир

Байдена обвинили в эскалации на Украине

Американский миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден способствует эскалации конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Сакс прокомментировал разрешение Байдена Украине наносить удары по территории России тактическими баллистическими ракетами ATACMS и обвинил его в эскалации. Он отметил, что избранный президент США Дональд Трамп получил «мандат на завершение» конфликта.

«Что делает Байден в последние два месяца на посту? Масштабно обостряет ее. Его цель — оставить Трампу худшую ситуацию?» — задумался он.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

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