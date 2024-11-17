Блогерша побывала в США и раскрыла разницу между россиянками и американками

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и раскрыла разницу между соотечественницами и американками. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в Америке женщины вырастают в среде, где за них многое уже решено и где можно и не особо стараться. «Есть машина, есть работа, есть Netflix вечером, замороженная еда в холодильнике, лазанья, пицца, макароны с сыром, наггетсы, сладкие йогурты, и в общем-то для многих этого достаточно. Ничего готовить не нужно, потому что они вообще у плиты никогда не стояли», — пояснила она, добавив, что американки привыкли к своей зоне комфорта.

В России же, по мнению Ершовой, женщины часто добиваются всего сами и берут на себя ответственность. «Они не ждут, что жизнь принесет все на блюдечке — наоборот, наши женщины умеют быть матерями-одиночками. Как показывает практика, им сложно, но никто из них не жалуется», — заключила путешественница.

Блогерша также призналась, что у американок нет никакого стремления к развитию и «внутреннему росту». С ее точки зрения, они зарабатывают деньги только для поддержания своего комфорта, а не чтобы «выйти за рамки».

«В общей массе ощущается именно отсутствие активного интереса к жизни. У меня с ними нет ничего общего, мне не о чем с ними разговаривать», — поделилась россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мужчин в США фразой «не хочу замуж за американца». Она пояснила, что представление о семье у жителей этой страны сильно отличается от российского.

