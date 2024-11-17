Движение в Босфоре приостановили из-за поломки шедшего из России судна

Движение судов в Босфоре приостановили из-за поломки шедшего из РФ танкера NAZAN

Движение судов в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление по береговой охране.

Уточняется, что у судна отказал руль, и буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для оказания помощи танкеру NAZAN.

Движение судов в проливе Босфор было временно приостановлено в обоих направлениях.

В середине октября турецкое управление береговой охраны остановило движение по Босфору из-за сломавшегося сухогруза, который направлялся из Израиля в Болгарию. А в начале октября в этом проливе столкнулись два сухогруза.