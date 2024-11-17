Маск высмеял слова Зеленского о неспособности США принудить Киев к диалогу с РФ

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что избранный президент США Дональд Трамп не заставит Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее Зеленский в ответ на вопрос телеканала «Общественное», требовал ли Трамп сесть за стол переговоров с Россией, заявил, что риторика «садись и слушай» не является эффективной.

У него [Зеленского] потрясающее чувство юмора Илон Маск Американский миллиардер и предприниматель

Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией

Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. По словам политика, если Киев хочет чего-то добиться за столом переговоров, он должна быть «не наедине с РФ». Зеленский считает, что если «Украина не будет сильной», инициатива будет для нее проигрышной изначально.

Президент Украины также заявил, что Трамп способен быстро завершить конфликт на Украине. По его словам, пока никто не может назвать точную дату завершения боев. Однако при команде, которая возглавит Белый дом, это произойдет быстрее. По мнению политика, Трамп понял позицию Украины, что стране не нужна «навязанная» несправедливость

При этом Зеленский раскритиковал слова Трампа о переговорах с Россией, усомнившись в том, что с помощью переговоров удастся разрешить конфликт.

Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут Владимир Зеленский Президент Украины

Трамп пообещал усердно работать над урегулированием конфликта на Украине

После победы на президентских выборах Трамп заявил, что будет усердно работать над урегулированием украинского конфликта.

Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной Дональд Трамп Избранный президент США

Избранный американский лидер отметил, что украинскому конфликту «пора положить конец», а Москва и Киев «должны остановиться». При этом политик не раскрыл подробности своего мирного плана.

7 ноября Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Во время телефонного разговора американский политик заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине.

До президентских выборов в США Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.