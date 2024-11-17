Разрешение на удары ракетами США по России назвали беспрецедентным шагом

Джабаров: разрешение на удары ракетами США по РФ ведет к третьей мировой войне

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разрешение на нанесение ударов ракетами США вглубь России является беспрецедентным шагом. Его слова приводит ТАСС.

Джабаров назвал решение США беспрецедентным шагом, который ведет к началу международного противостояния. Он выразил уверенность, что Россию врасплох не застанут.

«Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).