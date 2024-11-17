Российская актриса лишилась крупной суммы из-за мошенников

РЕН ТВ: мошенники оформили на актрису Светлову кредиты на 4,7 млн рублей

Заслуженная артистка России Анастасия Светлова лишилась 4,7 миллиона рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

О случившемся актриса узнала случайно. Она обратилась в одно из отделений российского банка с целью открытия кредитной карты. Однако там ей отказали, сославшись на просроченную задолженность по кредиту в другом банке. Размер этого кредита составил 2,6 миллиона рублей.

Помимо этого, мошенники открыли на имя Светловой виртуальную кредитку, на счете которой был один миллион рублей. Эти средства с кредитной карты они сняли. Таким образом, итоговая сумма ущерба составила почти пять миллионов рублей.

Подчеркивается, что Светлова ранее кредитов не оформляла. При этом она вспомнила, что весной этого года купила новую сим-карту.

Ранее стало известно, что мошенники развели 85-летнего артиста Льва Прыгунова. Актера, известного своими ролями в сериалах «Убойная сила» и «Громовы», попросили оплатить медицинские процедуры, на которые его якобы записали ранее. Общая сумма понесенного им ущерба составила 118 тысяч рублей.

