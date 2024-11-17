Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 17 ноября 2024Мир

Российский посол раскрыл один из негласных запретов в Польше

Посол Андреев: тема наемников находится под негласным запретом в Польше
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Michal Dyjuk / AP

Тема наемничества находится под негласным запретом в Польше. Об этом РЕН ТВ заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

«На эту тему избегают высказываться представители польских властей, и такие материалы практически не появляются в польских средствах массовой информации», — раскрыл дипломат.

Он напомнил, что законодательство Польши запрещает участие польских граждан в иностранных вооруженных формированиях в боевых действиях за пределами страны без разрешения польских властей. «Но де-факто на это здесь закрывают глаза», — добавил Андреев.

Ранее сообщалось, что российская разведка обнаружила англоязычных и польских наемников у Купянска в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На секретном заводе в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке. Что об этом известно?

      Экс-глава МИД Австрии спрогнозировала массовое банкротство жителей без российского газа

      Известная певица отказалась возвращаться в Россию

      Ударившего девочку в живот мигранта отправили под домашний арест

      В СК возбудили уголовное дело по факту гибели журналистки из-за удара дрона

      В Ростовской области при пожаре сгорели двое детей

      На Земле появилась первая бессмертная муха

      Оценено влияние Трампа на украинский конфликт

      В Подмосковье мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП при побеге от полиции

      «Зеленые» утвердили кандидатуру на пост канцлера ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше