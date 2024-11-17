Российский посол раскрыл один из негласных запретов в Польше

Посол Андреев: тема наемников находится под негласным запретом в Польше

Тема наемничества находится под негласным запретом в Польше. Об этом РЕН ТВ заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

«На эту тему избегают высказываться представители польских властей, и такие материалы практически не появляются в польских средствах массовой информации», — раскрыл дипломат.

Он напомнил, что законодательство Польши запрещает участие польских граждан в иностранных вооруженных формированиях в боевых действиях за пределами страны без разрешения польских властей. «Но де-факто на это здесь закрывают глаза», — добавил Андреев.

Ранее сообщалось, что российская разведка обнаружила англоязычных и польских наемников у Купянска в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.