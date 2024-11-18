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20:43, 18 ноября 2024Экономика

Россияне признались в страхе оказаться под завалами ветхого дома

В Астрахани капремонт дома, разваливающегося на глазах, назначили на 2034 год
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Астрахани жильцы одного из обветшалых домов боятся оказаться под его завалами. О борьбе с чиновниками они рассказали местному отделению организации «Народный фронт».

Дом по улице Свердлова рушится прямо на глазах. Еще два года назад на крыше лопнула балка перекрытия, из-за чего упали две тяжелые плиты и образовалась прореха. Через дыру квартиры на верхних этажах начало заливать. Вдобавок обрушившиеся конструкции угодили прямо на трубы отопления. В любой момент их может прорвать, и кипятком затопит квартиры на этажах ниже.

С тех пор собственники пытаются добиться экстренного ремонта в доме. Однако ситуацию в доме власти оценивают куда скептичнее: первоначально капремонт в постройке был намечен на 2034 год, и текущие поломки эти сроки никак не ускорили. До проведения работ остается еще десять лет, но выдержит ли дом столько времени, жильцы сомневаются. Общественники обратились в региональную прокуратуру и местное управление МЧС.

Ранее в аналогичную борьбу вступили жители другого российского города, Ханты-Мансийска. Соседние постройки 90-х годов уже снесли, при этом здание 1971 года постройки отказываются признавать аварийным. Дом сплошь покрыт огромными трещинами, стены в нем трещат, полы в квартирах проваливаются, а потолки провисают.

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