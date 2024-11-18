Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:07, 18 ноября 2024Ценности

Беременная Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем платье

Беременная супермодель Жизель Бюндхен вышла в свет в черном облегающем платье
Екатерина Ештокина

Фото: @gisele

Беременная бразильская супермодель Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица посетила гала-ужин в честь приюта Lotus House. Для данного мероприятия звезда выбрала черное обтягивающее платье из легкой струящейся ткани, которая демонстрировала ее округлившийся живот. Помимо этого, знаменитость надела босоножки на каблуках и распустила завитые в локоны волосы.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

«Для меня было честью присутствовать на торжественном мероприятии Lotus House, посвященном 20-летию крупнейшего приюта для женщин и детей в Америке», — высказалась она.

Ранее в ноябре Жизель Бюндхен решила отказаться от работы моделью на время беременности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России

      В команде Трампа отреагировали на решение Байдена по ударам вглубь России

      Продажи алкоголя в России взлетели до максимума

      Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP по итогам сезона

      Жители Подмосковья описали момент уничтожения атаковавшего регион беспилотника

      Российские бренды бытовой техники решили сократить производство

      Российский полковник на охоте выстрелил человеку в грудь

      Ученый назвал способных захватить Землю после исчезновения людей животных

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      Беременная Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше