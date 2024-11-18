Беременная Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем платье

Беременная супермодель Жизель Бюндхен вышла в свет в черном облегающем платье

Беременная бразильская супермодель Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица посетила гала-ужин в честь приюта Lotus House. Для данного мероприятия звезда выбрала черное обтягивающее платье из легкой струящейся ткани, которая демонстрировала ее округлившийся живот. Помимо этого, знаменитость надела босоножки на каблуках и распустила завитые в локоны волосы.

«Для меня было честью присутствовать на торжественном мероприятии Lotus House, посвященном 20-летию крупнейшего приюта для женщин и детей в Америке», — высказалась она.

Ранее в ноябре Жизель Бюндхен решила отказаться от работы моделью на время беременности.