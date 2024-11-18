Блогер описал российский город в Арктике фразой «даже не верится, что такое у нас бывает»

Российский путешественник побывал в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде и описал его фразой «даже не верится, что такое у нас бывает». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что это место разрушило его представления о том, каким может быть российский город в Арктике. «Прогуливаясь по Салехарду, я увидел, что у города есть хозяин, что здесь заботятся о нем и, видимо, требуют того же от всех, кто отвечает за его развитие», — пояснил блогер.

Путешественник рассказал, что жилой фонд города активно обновляют: людей переселяют в уже построенные современные дома, а старые «двухэтажки и панели из 1970-х» постепенно сносят. По его словам, центр Салехарда выглядит современно и аккуратно, остановки общественного транспорта отапливаются, на пешеходной улице установлены скамейки с подогревом, а разноцветные новостройки украшают муралы на стенах.

Кроме того, россиянин удивился, что у входа в департамент соцзащиты стоит табло для слабовидящих и слабослышащих людей, с помощью которого можно получить нужную информацию или попросить помощь сопровождающего для визита к чиновнику. «В общем, я остался под приятным впечатлением от Салехарда», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал об одной удивившей его особенности жизни на севере России. Он пояснил, что мясо там продают в автобудках на улицах, «как в 1990-х».