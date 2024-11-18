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12:37, 18 ноября 2024Мир

Назван способ борьбы с не поддающимися средствам РЭБ дронами ВСУ

Дандыкин: ударные дроны ФРГ для ВСУ уязвимы для систем ПВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Планируемые к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) дроны ФРГ, не поддающиеся средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уязвимы для систем противовоздушной обороны (ПВО), объяснил военный эксперт Василий Дандыкин. Способ нейтрализации беспилотников этого типа Дандыкин назвал в разговоре с «Лентой.ру»

Ранее сообщалось, что Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом фирмы Helsing, получивших название «мини-таурусов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus), которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Германия занимает одно из лидирующих мест среди стран, поставляющих беспилотники Украине. Эти беспилотники постоянно совершенствуются, и задатки искусственного интеллекта уже есть. Однако, по словам Дандыкина, на всякое действие есть противодействие — так или иначе их собьют: «У нас тоже есть такие беспилотники, которые эффективно работают».

Специалист также подчеркнул, что подобные дроны нельзя назвать неуязвимыми.

Конечно, оружие совершенствуется. (...) Основной момент — это работа средств противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы работают только на начальном этапе. В основном удары отражают наши комплексы ближнего радиуса: «Панцирь», «Тор». Все эти передачи — это вопрос рекламы

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине. Он подчеркнул, что необходимо «постоянно пытаться это делать», продолжая при этом поддерживать Украину. Вместе с тем глава Минобороны ФРГ отметил, что не видит изменения курса Москвы.

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