Бразильские болельщики оскорбили российского футболиста

Бразильские болельщики оскорбили футболиста молодежной сборной России Салтыкова

Болельщики оскорбили футболиста молодежной сборной России Никиту Салтыкова после товарищеского матча с основной командой бразильского клуба «Сан-Кристован» (4:0). Об этом сообщает РИА Новости.

Фанаты выкрикивали с трибуны оскорбления на португальском языке. Салтыков воспринял это за поддержку и станцевал в ответ.

Позднее на инцидент отреагировали в «Локомотиве», за который выступает игрок. «Я не слышу, мне не важно, что про меня говорят», — написала команда в Telegram-канале, отметив, что за три матча в латиноамериканском турне Салтыков забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.