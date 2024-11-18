Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
6:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
6:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болгария
1:1
2-й тайм
live
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига С. Группа 3. 6-й тур
Испания
2:1
2-й тайм
live
Швейцария
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Сербия
0:0
2-й тайм
live
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 6-й тур
Хорватия
1:1
2-й тайм
live
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 1. 6-й тур
Филадельфия Флайерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
23:27, 18 ноября 2024Спорт

Бразильские болельщики оскорбили российского футболиста

Бразильские болельщики оскорбили футболиста молодежной сборной России Салтыкова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Болельщики оскорбили футболиста молодежной сборной России Никиту Салтыкова после товарищеского матча с основной командой бразильского клуба «Сан-Кристован» (4:0). Об этом сообщает РИА Новости.

Фанаты выкрикивали с трибуны оскорбления на португальском языке. Салтыков воспринял это за поддержку и станцевал в ответ.

Позднее на инцидент отреагировали в «Локомотиве», за который выступает игрок. «Я не слышу, мне не важно, что про меня говорят», — написала команда в Telegram-канале, отметив, что за три матча в латиноамериканском турне Салтыков забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о решении Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России американскими ракетами. Госдеп оказался не в курсе

      Российские военные получат оленьи шкуры для маскировки

      В Британии решили усилить поддержку Украины

      Умеров сообщил о наращивании производства ракет на Украине

      Президент Абхазии заявил о попытках захвата здания МВД и службы госбезопасности

      В российском регионе при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

      Подполье сообщило о повреждении трансформаторного завода в Запорожье

      Бразильские болельщики оскорбили российского футболиста

      Экс-глава МИД Австрии заявила о войне НАТО с Россией

      Шольц заявил о важности переговоров с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше