В ОЭСР объяснили смысл смены профессии после 45 лет

ОЭСР объяснила смысл смены профессии после 45 лет возможностью сохранить работу

Работники в возрасте 40-50 лет редко меняют профессию, но это решение имеет массу положительных последствий, в том числе оно увеличивает вероятность сохранить работу. Об этом со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет развитые страны) пишет «Коммерсантъ».

В работе под названием «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути» отмечается, что к 2050 году каждому шестому работнику в странах ОЭСР будет больше 65 лет. Соответственно, рынку труда необходимо адаптироваться к таким процессам.