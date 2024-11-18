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10:31, 18 ноября 2024Экономика

В ОЭСР объяснили смысл смены профессии после 45 лет

ОЭСР объяснила смысл смены профессии после 45 лет возможностью сохранить работу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Работники в возрасте 40-50 лет редко меняют профессию, но это решение имеет массу положительных последствий, в том числе оно увеличивает вероятность сохранить работу. Об этом со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединяет развитые страны) пишет «Коммерсантъ».

В работе под названием «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути» отмечается, что к 2050 году каждому шестому работнику в странах ОЭСР будет больше 65 лет. Соответственно, рынку труда необходимо адаптироваться к таким процессам.

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