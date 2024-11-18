Президент Белоруссии Лукашенко назвал себя «смоленским человеком»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя «смоленским человеком». Такое заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Смоленской области России Василием Анохиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вообще, я человек, можно сказать, смоленский, поскольку Орша (город в Витебской области Белоруссии — прим. «Ленты.ру») и Смоленск — это неразделимые земли были. Всегда дружили и сотрудничали друг с другом», — рассказал президент.

Лукашенко вспомнил, как во времена СССР команды из белорусских и русских деревень играли друг с другом в футбол. В связи с этим, по словам белорусского лидера, Смоленская область является очень близким и знакомым ему регионом.

Президент Белоруссии также высказался за обеспечение свободы передвижения для граждан России и Белоруссии через границу с РФ. Он подчеркнул, что проверки на границе не имеют особого смысла.