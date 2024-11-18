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06:14, 18 ноября 2024Мир

Маск предупредил об аналогичном ответе России на удары вглубь ее территории

Маск заявил о зеркальном ответе Москвы на удары ВСУ вглубь России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил о зеркальном ответе Москвы на решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России.

«Проблема в том, что Россия ответит аналогично», — написал он, не уточняя подробностей.

Предприниматель также прокомментировал пост пользователя, заявившего о том, что «либералы любят войну». «Правда», — написал бизнесмен.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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