Маск предупредил об аналогичном ответе России на удары вглубь ее территории

Маск заявил о зеркальном ответе Москвы на удары ВСУ вглубь России

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил о зеркальном ответе Москвы на решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России.

«Проблема в том, что Россия ответит аналогично», — написал он, не уточняя подробностей.

Предприниматель также прокомментировал пост пользователя, заявившего о том, что «либералы любят войну». «Правда», — написал бизнесмен.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

