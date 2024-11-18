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10:55, 18 ноября 2024Россия

Мигрант забрал почти 2 миллиона рублей накоплений у москвички ради ставок и захотел на СВО

Мигрант забрал у москвички почти 2 млн рублей и захотел отправиться в зону СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sabphoto / Shutterstock / Fotodom

Мигрант забрал почти два миллиона рублей накоплений у 37-летней жительницы Москвы ради игры на ставках. Когда все вскрылось, мужчина захотел отправиться в зону специальной военной операции (СВО), сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, 11 ноября москвичка обнаружила, что у нее дома в месте где она хранит накопления, вместо денежных средств лежат билеты «банка приколов». В краже она заподозрила 32-летнего сожителя, с которым познакомилась в интернете.

Иностранец сначала все отрицал, тогда москвичка пошла в полицию. Следователям мужчина признался, что поменял все купюры, потому что очень хотел отыграться на ставках.

Парень похитил у москвички 1,85 миллиона рублей. Деньги ушли букмекерам. После того как горожанка написала заявление, мать мигранта вернула ей часть денег, а остальное парень пообещал отдать сам. Ради этого, по его словам, он готов поехать на спецоперацию. В то же время, по сведениям Baza, следователям, предложившим подписать контракт с Минобороны, мужчина ответил отказом.

Ранее сообщалось, что жительница Калужской области за 30 тысяч рублей продала мигранту отцовские права на свою дочь.

ЖЗЛ
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