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13:16, 18 ноября 2024Россия

Москвич проглотил нож во время приготовления шашлыка

В Москве мужчина случайно проглотил нож во время приготовления шашлыка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве мужчина случайно проглотил нож во время приготовления шашлыка, об этом сообщила Общественная служба новостей (ОСН).

По сведениям издания, все произошло, когда горожанин с друзьями жарил шашлык на отдыхе. Россиянин подавился куском мяса, и его товарищи решили помочь, пытаясь протолкнуть пищу ножом.

В результате он непреднамеренно проглотил острый предмет.

Врачи из НИИ имени Склифосовского прооперировали мужчину и извлекли нож из его желудка. Специалисты института поделились, что в их практике были случаи, когда люди глотали часы или градусники — иногда из-за спора или по иным причинам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина пытался разжечь мангал, когда готовил шашлыки, и случайно поджег 11-летнего сына.

ЖЗЛ
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