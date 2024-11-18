Москвич проглотил нож во время приготовления шашлыка

В Москве мужчина случайно проглотил нож во время приготовления шашлыка

В Москве мужчина случайно проглотил нож во время приготовления шашлыка, об этом сообщила Общественная служба новостей (ОСН).

По сведениям издания, все произошло, когда горожанин с друзьями жарил шашлык на отдыхе. Россиянин подавился куском мяса, и его товарищи решили помочь, пытаясь протолкнуть пищу ножом.

В результате он непреднамеренно проглотил острый предмет.

Врачи из НИИ имени Склифосовского прооперировали мужчину и извлекли нож из его желудка. Специалисты института поделились, что в их практике были случаи, когда люди глотали часы или градусники — иногда из-за спора или по иным причинам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина пытался разжечь мангал, когда готовил шашлыки, и случайно поджег 11-летнего сына.