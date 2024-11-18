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12:26, 18 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Леус: в столице 18 ноября начнется похолодание
Мария Черкасова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В понедельник, 18 ноября, погоду в столице начнет формировать холодная часть североатлантического циклона, рассказал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Циклон, определяющий погоду в столичном регионе, выходит своим центром на территорию Карелии. Благодаря его воздействию небо в городе окажется по-прежнему закрыто плотными облаками, сохранится порывистый ветер, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве днем составит плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6 градусов. Ожидается порывистый юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 19 ноября, местами ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, днем температура будет держаться на уровне плюс 2-4 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в конце недели в Москве и Подмосковье выпадет месячная норма осадков.

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