МВД Армении подтвердило отставку главы ведомства Казаряна

МВД Армении подтвердило отставку главы ведомства Ваге Казаряна. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Нарек Саргсян, передает «Интерфакс».

«Подтверждаю информацию», — сказал он. Казарян написал заявление об отставке, добавил Саргсян.

Помимо этого, свою должность покинет председатель Следственного комитета (СК) республики Аргишти Кярамян. Он объяснил свое решение внутренними переоценками, которые вызваны обстановкой вокруг работы всей правоохранительной системы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о слухах об отставке нескольких министров республики. Он заявил, что попросил некоторых высокопоставленных должностных лиц покинуть их должности.