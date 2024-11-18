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16:16, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

На «Госуслугах» заработал сервис по восстановлению документов

На «Госуслугах» заработал сервис по замене документов «Жизненная ситуация»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На портале «Госуслуги» заработал сервис «Жизненная ситуация», позволяющий восстановить документы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что с помощью сервиса можно будет восстановить паспорт гражданина России, загранпаспорт, полис ОМС, водительское удостоверение, пенсионные документы и документы об образовании.

Также пользователи смогут узнать номер утерянного экземпляра ИНН и СНИЛС. Представители Григоренко подчеркнули, что теперь россиянам не нужно будет восстанавливать документы в бумажном виде.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появился сервис для многодетных семей. Отмечалось, что он позволит оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Также на странице будет размещена информация о мерах поддержки многодетных семей в России.

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