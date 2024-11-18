На «Госуслугах» заработал сервис по восстановлению документов

На «Госуслугах» заработал сервис по замене документов «Жизненная ситуация»

На портале «Госуслуги» заработал сервис «Жизненная ситуация», позволяющий восстановить документы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что с помощью сервиса можно будет восстановить паспорт гражданина России, загранпаспорт, полис ОМС, водительское удостоверение, пенсионные документы и документы об образовании.

Также пользователи смогут узнать номер утерянного экземпляра ИНН и СНИЛС. Представители Григоренко подчеркнули, что теперь россиянам не нужно будет восстанавливать документы в бумажном виде.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появился сервис для многодетных семей. Отмечалось, что он позволит оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Также на странице будет размещена информация о мерах поддержки многодетных семей в России.