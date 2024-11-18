На «Госуслугах» заработал сервис по восстановлению документов

На портале «Госуслуги» заработал сервис «Жизненная ситуация», позволяющий восстановить документы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.
Отмечается, что с помощью сервиса можно будет восстановить паспорт гражданина России, загранпаспорт, полис ОМС, водительское удостоверение, пенсионные документы и документы об образовании.
Также пользователи смогут узнать номер утерянного экземпляра ИНН и СНИЛС. Представители Григоренко подчеркнули, что теперь россиянам не нужно будет восстанавливать документы в бумажном виде.
Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появился сервис для многодетных семей. Отмечалось, что он позволит оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Также на странице будет размещена информация о мерах поддержки многодетных семей в России.