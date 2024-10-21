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12:28, 21 октября 2024Интернет и СМИ

На «Госуслугах» запустили новый сервис

На портале «Госуслуги» появился сервис для многодетных семей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На портале «Госуслуги» запустили новый сервис для многодетных семей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Сообщается, что на «Госуслугах» появился сервис «Жизненная ситуация». Его особенность заключается в том, что «услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно», отметили в аппарате Григоренко.

Сейчас благодаря сервису можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Также на странице «Жизненной ситуации» находятся сведения о мерах поддержки многодетных семей.

Помимо этого, планируется внедрить в сервис возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей. Кроме того, с помощью «Госуслуг» многодетные родители смогут в будущем получать социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой и ежемесячные денежные выплаты на проезд.

Ранее россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов на «Госуслугах».

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      Евгения Наумова
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