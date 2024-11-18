Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 18 ноября 2024Экономика

На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

В Ростове-на-Дону на свалке выявили превышение ПДК нефтепродуктов
Мария Черкасова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На незаконной свалке в Ростове-на-Дону зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.

Специалисты обнаружили свалку площадью 3,5 тысячи квадратных метров вблизи озера Цыганское в Ростове-на-Дону. Экологический ущерб оценен более чем в 3,4 миллиона рублей. По материалам Росприроднадзора правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Владельцу участка, где нашли отходы, направили требование о добровольном возмещении вреда.

В 2023 году число незаконных свалок в России сократилось на 17 процентов и достигло 10,3 тысячи — минимума за пятилетнюю историю мониторинга. Хуже всего дела со скоплениями отходов обстоят в Астраханской области, Бурятии и Оренбургской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      В Бразилии открылся саммит G20

      В США перечислили уже бившие по Курской области западные бомбы

      Муж и жена вернулись домой и неожиданно обнаружили в спальне агрессивную коалу

      Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

      Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше