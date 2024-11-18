На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

В Ростове-на-Дону на свалке выявили превышение ПДК нефтепродуктов

На незаконной свалке в Ростове-на-Дону зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.

Специалисты обнаружили свалку площадью 3,5 тысячи квадратных метров вблизи озера Цыганское в Ростове-на-Дону. Экологический ущерб оценен более чем в 3,4 миллиона рублей. По материалам Росприроднадзора правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Владельцу участка, где нашли отходы, направили требование о добровольном возмещении вреда.

В 2023 году число незаконных свалок в России сократилось на 17 процентов и достигло 10,3 тысячи — минимума за пятилетнюю историю мониторинга. Хуже всего дела со скоплениями отходов обстоят в Астраханской области, Бурятии и Оренбургской области.