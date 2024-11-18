На Западе объяснили разрешение Байдена на удары вглубь России эмоциями президента США

Журналист Христофору: Байден разрешил удары вглубь РФ на эмоциях

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х объяснил, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на удары вглубь России ракетами ATACMS на эмоциях, которые теперь управляют политиком.

По его мнению, американского лидера «переиграл» президент России Владимир Путин, победил конкурент на выборах Дональд Трамп, а его «драгоценный проект "Украина" рушится».

«Злой Байден. Этим человеком и Белым домом управляют эмоции», — заявил Христофору. Он добавил, что правлению «ужасного президента» с «печальным наследием» приходит конец.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин выразила мнение, что Байден пытается развязать третью мировую, разрешая Киеву удары вглубь РФ американским оружием. Она подчеркнула, что американский народ, проголосовав за республиканца Дональда Трампа, показал, что не хочет «финансировать или вести иностранные войны».

17 ноября сообщалось, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

