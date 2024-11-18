Некоторым российским банкам предсказали проблемы из-за высокой ключевой ставки

Аналитик Беляев: небольшим банкам в России грозят проблемы из-за ключевой ставки

Некоторые российские банки могут попасть в сложную ситуацию на фоне высокой процентной ставки, мешающей получать получать прибыль. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам специалиста, желающих взять кредит по установленным ставкам сейчас немного и среди физических, и среди юридических лиц. Таким образом у банков сужаются возможности заработка, в результате чего малые и средние кредитные организации, «конечно, находятся в зоне риска», указал эксперт.

При этом, уточнил Беляев, предсказываемые проблемы не коснутся крупных банков, которые «работают в области выдачи льготных кредитов» и имеют более устойчивое финансовое положение.

Банк России допускает новое повышение ключевой ставки с нынешнего 21 процента до конца текущего года, поскольку ситуация с инфляцией пока не показывает значительного улучшения. Регулятор опроверг готовность уменьшить ставку уже весной, уточнив, что конкретные сроки трудно предсказать заранее, а в случае стабилизации ситуации с инфляцией денежно-кредитная политика будет меняться плавно, без резкого снижения.

Согласно оценкам аналитиков, ставка не опустится ниже отметки в 11 процентов в ближайшие три года.