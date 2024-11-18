Scientific Reports: обнаружена сверхплотная суперземля

Международная группа ученых обнаружила новую многопланетную систему, расположенную примерно в 750 световых годах от Земли. Система, получившая название K2-360, состоит из двух планет, вращающихся вокруг звезды, похожей на Солнце. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Система K2-360 включает две планеты: K2-360 b, сверхкороткопериодическую суперземлю, и более крупную планету K2-360 c. K2-360 b — каменистая планета, в 1,6 раза больше Земли, с массой, в 7,7 раза превышающей массу нашей планеты, и ультракоротким периодом обращения, составляющим всего 21 час. Это одна из самых плотных известных планет в этом классе, что делает ее уникальной. Вторая планета, K2-360 c, намного массивнее, ее масса более чем в 15 раз больше массы Земли, и она совершает оборот вокруг своей звезды за 9,8 дня.

Открытие стало возможным благодаря миссии НАСА K2, которая предоставила первичные данные о планетах. Последующие наблюдения с помощью наземных телескопов, включая спектрографы HARPS и HARPS-N, позволили подтвердить характеристики планет и выявить наличие внешнего компаньона. Этот процесс включал использование различных методов наблюдения для измерения массы и плотности планет, а также для изучения их орбитальных характеристик.

Планета K2-360 b, обладая необычайной плотностью, вероятно, является очищенным ядром бывшей более крупной планеты, потерявшей внешние слои из-за интенсивного излучения своей звезды. Моделирование показало, что планета имеет богатую железом каменистую структуру, с железным ядром, составляющим около 48 процента ее массы. Это открытие позволяет ученым заглянуть в будущее планет, которые могут эволюционировать в условиях близости к своим звездами, оставив после себя только плотные ядра.

Планета K2-360 c также представляет интерес, так как ее гравитационное воздействие на внутреннюю планету могло сыграть ключевую роль в формировании системы. Динамические модели указывают на то, что K2-360 c могла подтолкнуть K2-360 b на ее нынешнюю орбиту через процесс, называемый миграцией с высоким эксцентриситетом. Этот процесс включает в себя гравитационные взаимодействия, которые сначала делают орбиту внутренней планеты очень эллиптической, а затем, благодаря приливным силам, ее орбита постепенно округляется.

Результаты исследования помогают ограничить теории формирования планет с ультракоротким периодом обращения. Планеты, подобные K2-360 b, являются редкостью, и обнаружение одной с массивным внешним компаньоном предоставляет ценную информацию для понимания формирования планетных систем. Это открытие помогает ученым разобраться в том, как могут развиваться планеты в экстремальных условиях и дает уникальные данные для моделирования планетных систем по всей галактике.