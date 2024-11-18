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14:46, 18 ноября 2024Ценности

Одна деталь на теле бывшей жены Моргенштерна напугала фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал DILARA

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дилара Зинатуллина напугала фанатов одной деталью на новом фото. Пост появился в ее Telegram-канале.

24-летняя блогерша показала снимок, на котором она запечатлена в полотенце. Знаменитость продемонстрировала поклонникам синяк на теле. «Квадроберы покусали», — поиронизировала инфлюэнсерша в описании к публикации.

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Однако поклонники не оценили юмор экс-супруги рэпера, о чем написали в многочисленных комментариях под постом. «Что произошло?», «Бустер [нынешний возлюбленный Зинатуллиной блогер Вячеслав Леонтьев] покусал», «Бустер постарался?», «Слава озверел», «Тебя бьют?», «Странное фото», — высказывались подписчики.

Ранее в ноябре Зинатуллина опубликовала фото в нижнем белье.

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