Одна деталь на теле бывшей жены Моргенштерна напугала фанатов

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дилара Зинатуллина напугала фанатов одной деталью на новом фото. Пост появился в ее Telegram-канале.

24-летняя блогерша показала снимок, на котором она запечатлена в полотенце. Знаменитость продемонстрировала поклонникам синяк на теле. «Квадроберы покусали», — поиронизировала инфлюэнсерша в описании к публикации.

Однако поклонники не оценили юмор экс-супруги рэпера, о чем написали в многочисленных комментариях под постом. «Что произошло?», «Бустер [нынешний возлюбленный Зинатуллиной блогер Вячеслав Леонтьев] покусал», «Бустер постарался?», «Слава озверел», «Тебя бьют?», «Странное фото», — высказывались подписчики.

Ранее в ноябре Зинатуллина опубликовала фото в нижнем белье.