Оказавшаяся под санкциями страна захотела возобновить полеты в Европу

БелТа: Белоруссия готова возобновить авиасообщение с Европой

Белоруссия, оказавшаяся под санкциями в 2022 году, захотела возобновить авиасообщение с Европой. Об этом сообщает БелТА.

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб заявил, что страна будет готова запустить полеты, как только снимут все политические ограничения.

По словам Голуба, страны ЕС тоже заинтересованы в запуске авиасообщения. «Облет Белоруссии и Российской Федерации для экономики авиакомпаний — очень большие расходы, — подчеркнул он. — Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препонов, всегда готовы к возобновлению диалога».

Осенью 2024 года Белоруссия стала лидером продаж экскурсионных туров за рубеж у россиян. Она привлекает путешественников транспортной доступностью и низкими ценами.