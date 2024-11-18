Оценена возможность отказа отелей Турции от системы all inclusive

Вице-президент РСТ Горин: Турция не откажется от отелей all inclusive

Турция не откажется от отелей, работающих по системе «все включено» (all inclusive). Так ситуацию оценил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с aif.ru.

Эксперт подчеркнул, что обсуждения этого вопроса ведутся уже на протяжении 10 лет, однако система становится только популярнее. Более того, она расширяется, исходя из запросов туристов. «Мы знаем точно от наших турецких коллег, что вопрос отмены "все включено" или сокращения системы не стоит на повестке дня вообще», — добавил он.

По словам специалиста, Турция остается излюбленным туристическим направлением соотечественников. В 2024 году ее курорты посетили 6,7 миллиона россиян. «И основа популярности этой страны в том, что она дает возможность концепции семейного клубного отдыха по системе "все включено", по которой работают 90 процентов отелей», — пояснил он.

Ранее президент Ассоциации малых отельеров (АМО) Турции Эртан Устаоглу исключил отток российских туристов после отмены системы all inclusive в отелях курортной страны.