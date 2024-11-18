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20:56, 18 ноября 2024Культура

Певица Слава напугала фанатов микроинсультом

Певица Слава заявила, что у нее случился микроинсульт из-за переутомления
Андрей Шеньшаков
Слава

Слава. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Слава рассказала, что ей стало плохо прямо во время концерта. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, которая поделилась своими переживаниями с подписчиками, инцидент случился из-за переутомления: Слава считает, что ее иммунитет не справляется из-за слишком сложного концертного графика.

«Как будто микроинсульт случился. Сильный звук, какие-то вспышки в глазах. Не понимала, где я, что петь, где я нахожусь. Но понимала, что на меня все уже смотрят странно», — поделилась певица.

Ранее стало известно, что Слава рассказала о своем успешном похудении из-за нового препарата.

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