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21:01, 18 ноября 2024Бывший СССР

Полковника ВСУ внесли в реестр террористов за приказ сбить самолет над Кубанью

Росинфомониторинг внес в реестр террористов полковника ВСУ Дзямана
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Росинфомониторинг внес в список террористов полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Кубанью в феврале 2024 года. Данные об этом опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что в реестр также были внесены военнослужащая украинской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юлия Лапыч, командир оперативно-тактического управления «Северск» украинской армии, генерал-майор Дмитрий Красильников, а также двое воюющих в составе ВСУ грузинских наемников Георгий Кесарели и Ладо Гамсахурдия.

По данным следствия, 23 февраля 2024 года один из самолетов Военно-космических сил России патрулировал воздушное пространство страны. Самолет не имел вооружения и не являлся боевым, однако Дзяман приказал своим подчиненным уничтожить его.

В октябре стало известно, что дело Дзямана должен рассмотреть Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Дзяман обвиняется по части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

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