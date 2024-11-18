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12:34, 18 ноября 2024Россия

Пожарная машина провалилась рядом с горящей российской больницей и попала на видео

Пожарная машина провалилась в люк рядом с горящей больницей в Екатеринбурге
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Пожарная машина провалилась в люк рядом с горящей больницей в Екатеринбурге. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Ural Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как техника МЧС провалилась колесом в открытый люк, в это время пожарные в форме пытаются вытащить машину.

Пожар в Центральной городской больнице произошел в понедельник, 18 ноября. Со слов очевидцев, перед пожаром на крыше здания велись ремонтные работы. По ранее озвученным данным, из здания эвакуировали 300 пациентов и сотрудников лечебного учреждения.

В сети появилось видео, на котором видно, как люди выпрыгивают с третьего этажа на козырек здания больницы, спасаясь от огня.

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